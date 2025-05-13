Парк Ленина в Уфе будут восстанавливать под общественным контролем

В Уфе прошло первое совещание временной рабочей группы общественного контроля благоустройства парка им. Ленина. Она создана по поручению Главы региона Радия Хабирова. В состав группы вошли общественники, историки, краеведы и представители органов власти. Они и будут оценивать ход работ по масштабной реконструкции парка от начала подготовительных работ до сдачи объекта в эксплуатацию.
Рабочая группа будет следить за качеством строительно-монтажных работ, эргономичным использованием ландшафта, соблюдением правил при благоустройстве территории и монтаже освещения и видеонаблюдения. Особое внимание будет уделено сохранению в первозданном виде всех объектов культурного наследия на территории парка. На реализацию проекта планируют направить 977 млн рублей.