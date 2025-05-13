В Уфе восстановят дом, разрушенный взрывом газа

Дом, который пострадал от взрыва газа в Уфе осенью прошлого года, восстановят до конца лета. Об этом сообщили в администрации Орджоникидзевского района города. Там отметили, что подрядчик работ определён. Ремонт начнётся 19 мая и будет проводиться поэтапно до 1 сентября.

Рабочие усилят плиты перекрытий и стеновые панели, восстановят несущую способность конструкций и приведут в порядок места общего пользования. После этого жители подъезда смогут вернуться в свои квартиры. Взрыв газа в пятиэтажном доме по улице Ладыгина произошёл 13 октября. Тогда пострадали два человека. Оказалось, что житель одной из квартир демонтировал заглушку с газовой трубы, чтобы убить соседа. Было возбуждено уголовное дело.