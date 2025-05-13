Музей под открытым небом: в Уфе общественники проследят за реконструкцией парка Ленина

Сохранить в первозданном виде объекты культурного наследия на территории парка, следить за ходом работ и соблюдением законодательства при реконструкции. Временная рабочая группа общественного контроля благоустройства парка им. Ленина начала свою работу. Она создана по поручению Главы Башкортостана Радия Хабирова. В её состав вошли общественники, историки, краеведы и представители органов государственной власти.

7 гектаров земли — словно музей под открытым небом. Парк им. Ленина всегда был местом притяжения для уфимцев и гостей города. Не стихает популярность и сегодня. Оттого и переживания — как он изменится после реконструкции. Этим вопросом и занялась рабочая группа.

Масштабная реконструкция подразумевает практически полное обновление парка с сохранением исторической составляющей. Объект культурного наследия требует к себе бережного и специализированного подхода. За этим тоже будут наблюдать общественники.

По проекту разработчиков парк разделят на несколько зон: нижнюю, с фонтанами, мемориальную аллею в центре и верхнюю прогулочную часть. На всех дорожках появится новое покрытие, поменяют освещение, установят видеонаблюдение, обновят инженерные системы.

Со стороны улицы Заки Валиди и Дома Правительства появятся входные группы, а по улице Тукаева установят туристический павильон. «Башкирская сакура» — одна из местных достопримечательностей.

Так ее назвали горожане, на самом деле это яблоня сорта «Рудольф», посаженная в сентябре 2004 года. Как говорят представители временной общественной группы, многочисленные зелёные насаждения парка планируют сохранить. На вырубку пойдут лишь несколько сухостойных деревьев.

Все зоны парка, особенно те, что в тени деревьев, будут озеленены. К слову, разнообразный дендропарк, где растут липы, клёны и ели, периодически пополняется. Учли и предложения горожан.

В ближайшее время территорию парка полностью огородят и начнут строительно-монтажные работы. И постараются сохранить баланс, чтобы привнести новое и сохранить его мемориальную составляющую.