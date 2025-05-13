В Башкирии засеяно почти 40% площадей яровых культур

В 10 районах республики аграрии засеяли уже более половины площадей, отведенных под яровой сев. Это зерновые, масличные и технические культуры. В целом же по региону план выполнен почти на 40%, а это 750 тысяч гектаров. После дождливых выходных каждый погожий день используют аграрии Стерлибашевского района. При этом в труде им помогает музыка.

Задорная мелодия в обеденный перерыв. Для рабочего настроения, да и к тому же музыка передается земле, которая обязательно одарит богатым урожаем. Механизатор Камиль Мазитов в поле всегда берет баян. Играет чисто для души.

После перерыва снова за работу. На этом поле идет культивация, а после засеят подсолнечником. А другое поле в 230 гектаров хозяйства ИП Булатов отведено под яровую пшеницу. Как только бункер посевного комплекса пустеет, время засыпать зерно. оно уже подготовлено и протравлено. Полного бункера хватает, чтобы засеять 12 гектаров. Сама сеялка с захватом в 7 метров позволяет качественно посадить семена.

В хозяйстве порядка 1200 гектаров посевных площадей. Пшеница, ячмень, рапс, подсолнечник - основные культуры. Из-за прошлогодних осенних дождей в хозяйстве решили не сеять озимые культуры. Их место в этом году займут яровые