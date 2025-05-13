В Башкирии судят бизнесмена и его сыновей за избиение подростков

Целую семью начали судить в Иглинском районе. Речь идет об известном бизнесмене Рауфе Габдуллине и его сыновьях. Летом прошлого года глава семейства повздорил на дороге с молодыми людьми. Коммерсанту не понравилось, как они отреагировали на его замечание. В итоге словесная перепалка переросла в побоище. Подростки получили травмы различной степени тяжести.

В приподнятом настроении, широко улыбаясь, на заседание по своему уголовному делу идут братья Шамиль и Вадим Габдуллины. Летом прошлого года они вместе со своим отцом Рауфом Габдуллиным и общим знакомым Исломом Надировым избили компанию молодых ребят. Сейчас все на скамье подсудимых.

Спустя год нахождения в СИЗО Ислом Надиров уже не выказывает агрессию в адрес окружающих и вообще ведет себя очень скромно. Сейчас ему изменили меру пресечения: из изолятора его отправили домой, под запрет определённых действий. Свою вину мужчина признал, даже компенсировал моральный и материальный вред пострадавшим подросткам. Видимо, встал на путь исправления.

История с избиением берет свое начало в апреле 2024 года. Тогда в селе Иглино компания молодых людей возвращалась с празднования дня рождения. По пути кто-то из ребят перебежал дорогу в неположенном месте. Бизнесмену Рауфу Габдуллину это не понравилось. Авторитетный по местным меркам Габдуллин решил поговорить с подростками лично: на понятном языке объяснить, кто тут главный и почему к нему, бизнесмену, нужно обращаться с максимальным уважением.

Избивали подростков, как говорится, толпой. Егору Филиппову досталось из компании друзей больше всех. Он почти 2 месяца провел на больничной койке.

В зале судебного заседания в этот день было многолюдно. Первые ряды заняли пострадавшие — их 7 человек. Позади них — группа поддержки семьи Габдуллиных. Кстати, братья Вадим и Шамиль свою вину до сих пор не признали.

Следственный комитет возбудил и расследовал уголовные дела. Семье Габдуллиных и их знакомому инкриминировали сразу несколько статей УК: похищение человека, хулиганство и порча имущества.

Фигурантов ожидает долгий процесс. Показания должны дать как пострадавшие, так и свидетели. В семье Габдуллиных же до сих пор заверяют, что это подростки спровоцировали драку. В тот день досталось не только подсудимым, но и их матери.