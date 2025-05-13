ХК «Салават Юлаев» подводит итоги сезона: Козлов о новом контракте

В «Уфа-Арене» сегодня прошла пресс-конференция по итогам прошедшего хоккейного сезона. На вопросы журналистов ответили генеральный директор клуба «Салават Юлаев» Ринат Баширов и главный тренер Виктор Козлов. Наставник команды рассказал о том, что переговоры о новом контракте близки к завершению. Напомним, ранее глава республики Радий Хабиров предложил Виктору Козлову продолжить работу и в следующем сезоне.