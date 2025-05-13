ХК «Салават Юлаев» подводит итоги сезона: Козлов о новом контракте

В «Уфа-Арене» сегодня прошла пресс-конференция по итогам прошедшего хоккейного сезона. На вопросы журналистов ответили генеральный директор клуба «Салават Юлаев» Ринат Баширов и главный тренер Виктор Козлов. Наставник команды рассказал о том, что переговоры о новом контракте близки к завершению. Напомним, ранее глава республики Радий Хабиров предложил Виктору Козлову продолжить работу и в следующем сезоне.
Гендиректор «Салавата Юлаева» подтвердил интерес клуба НХЛ «Сиэтл» к вратарю Семену Вязовому. Ранее сообщалось, что 22-летний голкипер планирует продолжить карьеру за океаном. Информацию о других возможных трансферах руководство «Салавата Юлаева» пока оставило без комментариев. Также не исключено, что за лето новыми специалистами будет усилен тренерский штаб команды.