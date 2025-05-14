В Уфе работает центр охраны репродуктивного здоровья подростков

Дети и подростки могут получить квалифицированную помощь в центре охраны репродуктивного здоровья. Организация расположена на базе Республиканского медико-генетического центра. С различными урологическими заболеваниями сюда могут обратиться пациенты от 10 до 17 лет со всей республики.

Часто проблемы подобного характера бывают бессимптомными, поэтому специалисты центра призывают подростков быть внимательнее к своему организму. В центре также есть возможность пройти УЗИ-обследование, сдать анализы, посетить гинеколога и генетика. В Башкортостане это единственный и второй в России центр охраны репродуктивного здоровья подростков.