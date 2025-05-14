В Башкирии зацвели жёлтые «барашки»

После долгой и морозной зимы «барашки» — главные вестники новой жизни. Это многолетнее травянистое растение семейства первоцветных. Все части растения являются лекарственными, в медицине используется в качестве отхаркивающего, мочегонного средства, а также при бронхите и пневмонии. Пригодно в пищу в виде салатов, его листья богаты витамином С. Растение является не только декоративным, это также очень ценный медонос.