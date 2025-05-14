В Башкирии зацвели жёлтые «барашки»

Представители природного заповедника «Шульган-Таш» продолжают делиться кадрами башкирской природы.
Так, в заповедной зоне обильно зацвел первоцвет крупночашечный. В народе эти цветы получили название «барашки».
После долгой и морозной зимы «барашки» — главные вестники новой жизни. Это многолетнее травянистое растение семейства первоцветных. Все части растения являются лекарственными, в медицине используется в качестве отхаркивающего, мочегонного средства, а также при бронхите и пневмонии. Пригодно в пищу в виде салатов, его листья богаты витамином С. Растение является не только декоративным, это также очень ценный медонос.
Фото: «Шульган-Таш».