На Солнце зафиксировали вспышку высокого уровня

Как сообщает портал «Метеовести: о погоде и не только», предварительный балл вспышки – Х1.2. Астрономическое явление подтверждает, что Солнце всё ещё обладает достаточной энергией на взрывы высшей силы, несмотря не видимое снижение активности, регистрируемое с начала года.