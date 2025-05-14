На Солнце зафиксировали вспышку высокого уровня

13 мая вечером на Солнце зафиксировали вспышку. Впервые за полтора месяца она получила класс Х.
Как сообщает портал «Метеовести: о погоде и не только», предварительный балл вспышки – Х1.2. Астрономическое явление подтверждает, что Солнце всё ещё обладает достаточной энергией на взрывы высшей силы, несмотря не видимое снижение активности, регистрируемое с начала года.
Вспышки на Солнце зачастую сопровождаются выбросами плазмы, которая, в свою очередь, провоцирует магнитные бури. Метеозависимые могут столкнуться с ухудшением самочувствия.