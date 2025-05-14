Бойцы полка «Башкортостан» рассказали, как провели День Победы на родине

В зону специальной военной операции доехала очередная группа военнослужащих. Это бойцы 31-го мотострелкового полка «Башкортостан». Они ездили на малую родину в краткосрочный отпуск. Теперь с новыми силами вновь вернулись в строй.

На этот раз момент их отдыха совпал с празднованием 80-летия Великой Победы. Многие участвовали в праздничных мероприятиях. Вернулся из отпуска и парадный расчет полка, который маршировал в торжественном шествии в Уфе. Его участники рассказали, как они после пообщались с главой республики, некоторые получили удостоверения члена ассоциации ветеранов СВО.

С нами глава пообщался, сказал, что, если у нас есть какие-то вопросы, нерешенные дела, он всегда готов посодействовать. Это всегда отличает нашего главу от глав других регионов. Вступили в ассоциацию ветеранов СВО, кому-то уже даже удалось получить удостоверение.

позывной «Боксёр», командир реактивно-артиллерийской батареи имени А. Сухорукова мотострелкового полка «Башкортостан»
Волна
БАШКОРТТАР-БСТ