Бойцы полка «Башкортостан» рассказали, как провели День Победы на родине

С нами глава пообщался, сказал, что, если у нас есть какие-то вопросы, нерешенные дела, он всегда готов посодействовать. Это всегда отличает нашего главу от глав других регионов. Вступили в ассоциацию ветеранов СВО, кому-то уже даже удалось получить удостоверение.

позывной «Боксёр», командир реактивно-артиллерийской батареи имени А. Сухорукова мотострелкового полка «Башкортостан»