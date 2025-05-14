Бойцы полка «Башкортостан» рассказали, как провели День Победы на родине

В зону специальной военной операции доехала очередная группа военнослужащих. Это бойцы 31-го мотострелкового полка «Башкортостан». Они ездили на малую родину в краткосрочный отпуск. Теперь с новыми силами вновь вернулись в строй.
На этот раз момент их отдыха совпал с празднованием 80-летия Великой Победы. Многие участвовали в праздничных мероприятиях. Вернулся из отпуска и парадный расчет полка, который маршировал в торжественном шествии в Уфе. Его участники рассказали, как они после пообщались с главой республики, некоторые получили удостоверения члена ассоциации ветеранов СВО.