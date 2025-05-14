В Башкирии открыли производство мягких сыров

14 мая в Белебеевском районе состоялось церемония открытия цеха по производству мягких сыров. Глава Башкирии посетил молочный комбинат. Корреспондентам ИА «Башинформ» глава республики рассказал, что сыры будут реализовать по всей стране.
Глава республики также вручил государственные награды республики, осмотрел производственные линии нового цеха и продегустировал новую продукцию.
Начав свой путь 90 лет назад с небольшого завода, сегодня предприятие вносит достойный вклад в обеспечение продовольственной безопасности. Более 16 тыс. тонн сыров и 1,5 тыс. тонн масла ежегодно – эти цифры говорят сами за себя.
«Белебеевский» уверенно входит в пятерку ведущих российских брендов полутвердых сыров. Продукция предприятия пользуется спросом во всех регионах страны от Калининграда до Хабаровска.
Благодаря модернизации и инвестициям комбинат перерабатывает четверть товарного молока республики и производит 99% всего объема сыров.
Фото: bashinform.ru