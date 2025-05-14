В Башкирии открыли производство мягких сыров

14 мая в Белебеевском районе состоялось церемония открытия цеха по производству мягких сыров. Глава Башкирии посетил молочный комбинат. Корреспондентам ИА «Башинформ» глава республики рассказал, что сыры будут реализовать по всей стране. 

Пять лет назад мы здесь начинали эту большую работу. Сегодня я говорю особые слова благодарности нашим зарубежным инвесторам, которые приняли решение в свое время, когда это еще было комфортно. Потом мы вместе прожили сложные времена, связанные с введением санкций. Я очень надеюсь, что это предприятие еще будет иметь свое дальнейшее развитие. Я сегодня благодарю и министерство сельского хозяйства нашей республики. Конечно, огромное спасибо нашему коллективу управленческой команды муниципального района, и, конечно, вам, уважаемые работники этого предприятия. Очень надеюсь, что здесь будут комфортные, хорошие условия. А вся страна, вся Республика Башкортостан будут получать лучшие сыры в Российской Федерации.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан 

Глава республики также вручил государственные награды республики, осмотрел производственные линии нового цеха и продегустировал новую продукцию.

Фото №1 - В Башкирии открыли производство мягких сыров

Я считаю, что это одно из больших достижений нашей перерабатывающей промышленности, здесь выпускается уникальный продукт. Это новые мягкие сыры. Здесь есть иностранные инвестиции. Самое главное, благодаря иностранным инвестициям, здесь есть иностранные технологии высочайшего качества. Они, собственно, и позволяют делать вот такой уникальный продукт. Я действительно говорю, что он уникальный, потому что такого мы не делали, и он производится в таких достаточно больших промышленных масштабах, поэтому, я считаю, это большое достижение. Я помню, 5 лет назад мы здесь закладывали камень. Потом мы прошли через ковид, санкционное давление и проблемы с поставкой оборудования. Но все это удалось решить благодаря слаженной работе. И скоро наши потребители на прилавках всё это увидят. Я уверен, это точно будет востребовано.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан 

Начав свой путь 90 лет назад с небольшого завода, сегодня предприятие вносит достойный вклад в обеспечение продовольственной безопасности. Более 16 тыс. тонн сыров и 1,5 тыс. тонн масла ежегодно – эти цифры говорят сами за себя.

«Белебеевский» уверенно входит в пятерку ведущих российских брендов полутвердых сыров. Продукция предприятия пользуется спросом во всех регионах страны от Калининграда до Хабаровска.

Благодаря модернизации и инвестициям комбинат перерабатывает четверть товарного молока республики и производит 99% всего объема сыров.

Фото: bashinform.ru

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