В Башкирии открыли производство мягких сыров

Я считаю, что это одно из больших достижений нашей перерабатывающей промышленности, здесь выпускается уникальный продукт. Это новые мягкие сыры. Здесь есть иностранные инвестиции. Самое главное, благодаря иностранным инвестициям, здесь есть иностранные технологии высочайшего качества. Они, собственно, и позволяют делать вот такой уникальный продукт. Я действительно говорю, что он уникальный, потому что такого мы не делали, и он производится в таких достаточно больших промышленных масштабах, поэтому, я считаю, это большое достижение. Я помню, 5 лет назад мы здесь закладывали камень. Потом мы прошли через ковид, санкционное давление и проблемы с поставкой оборудования. Но все это удалось решить благодаря слаженной работе. И скоро наши потребители на прилавках всё это увидят. Я уверен, это точно будет востребовано.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан