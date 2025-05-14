В Башкирии с начала года зафиксировано почти 2,5 тыс. пожаров

2 424 пожара были зафиксированы в Башкортостане с начала года. 99 человек погибли, еще 66 получили ожоги и отравление едким дымом. 248 раз горела сухая трава, что на 139 случаев больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Только за минувшие сутки зафиксировано 31 возгорание, обошлось без потерь. С начала весенне-летнего пожароопасного периода сотрудниками государственного пожарного надзора, пожарными и административными комиссиями составлено 933 протокола об административном правонарушении, по каждому выписан штраф. Напомним, он составляет от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.