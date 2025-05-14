В Уфе прошёл телемост со школой из ЛНР

В Уфе прошёл телемост среди школ Башкортостана и Луганской Народной Республики. В гимназии №39 состоялась онлайн-встреча с образовательным учреждением №22 имени генерал-майора Минигали Шаймуратова деревни Петровское, посвящённая 80-летию Победы.

Учащиеся рассказывали о своих родственниках, которые участвовали в Великой Отечественной войне. К телемосту также был подключен военнослужащий 72-й отдельной мотострелковой бригады, выполняющий боевые задачи в зоне специальной военной операции Эдуард Габдрахманов. Ребята пообщались с бойцом и задали ему интересующие вопросы.