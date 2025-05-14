В кардиоцентре Уфы стартовали прогулки с кардиологом

Сегодня в Уфимском кардиоцентре стартовали прогулки с кардиологом. Это совмещение приятного с полезным. В ходе неспешной прогулки пациенты узнали полезную информацию и получили ответы на свои вопросы.

Врачи будут проводить лекции на свежем воздухе ежедневно с 9:00. Встречи пройдут в рамках традиционной профилактической акции «Дни народного здоровья в республике», которая продлится до 20 мая. В ходе этой акции проведут ряд других мероприятий.

Завтра с 15:00 до 16:00 в спортивном зале корпуса № 10 БГМУ состоится товарищеский футбольный матч между командами пациентов, перенесших трансплантацию донорских органов, и их хирургов. 16 мая с 12:00 до 17:00 на территории сада культуры и отдыха им. С.Т. Аксакова состоится ежегодный праздник здоровья для жителей и гостей столицы.