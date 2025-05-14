В Буздякском районе открылся музей со старинными предметами быта

Уголок оформили под убранство деревенского дома. Его расположили в клубе села Арсланово, история которого восходит к 1739 году.

Посуда, домотканая одежда, различные приспособления, мебель – все это можно увидеть и потрогать. Экспонаты приносили сами жители. Это предметы, которые отражают культуру, традиции и характерные черты развития этих мест. Коллекция рассказывают об истории села с древности до наших дней.