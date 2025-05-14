Жители Уфы заметили в квартире летучую мышь

Сегодня, 14 мая, к спасателям обратились жители Уфы. Горожане обнаружили в квартире незваного гостя.

Фото №1 - Жители Уфы заметили в квартире летучую мышь

В квартиру на восьмом этаже дома №156/6 по улице Менделеева залетела летучая мышка. Гостью случайно обнаружила хозяйка квартиры. Мышка обжилась на полу рядом с батареей. Самостоятельно выгнать гостью уфимка не смогла и обратилась к спасателям. Специалисты поймали мышку за пару минут. Её благополучно отпустили на свободу.

Предположительно, мышь залетела в помещение через открытую форточку.

Фото: УГЗ г. Уфы. 

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