Жители Уфы заметили в квартире летучую мышь

В квартиру на восьмом этаже дома №156/6 по улице Менделеева залетела летучая мышка. Гостью случайно обнаружила хозяйка квартиры. Мышка обжилась на полу рядом с батареей. Самостоятельно выгнать гостью уфимка не смогла и обратилась к спасателям. Специалисты поймали мышку за пару минут. Её благополучно отпустили на свободу.