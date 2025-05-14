В Уфе женщина с гранатой пыталась ограбить микрофинансовые организации

Вскоре злоумышленницу задержали. Ею оказалась 39-летняя жительница Благоварского района. Выяснилось, что она сама стала жертвой мошенников. Они обманом заставили женщину забрать у матери 300 тысяч рублей. Через несколько дней ей позвонил «сотрудник ФСБ» и приказал купить страйкбольные гранаты, поселиться в отеле Уфы и ждать указаний. На следующий день ей велели идти в банки и, угрожая «взрывом», забирать деньги.