В Уфе женщина с гранатой пыталась ограбить микрофинансовые организации

Накануне, 13 мая, в Уфе женщина с гранатой совершила налёт на микрофинансовые организации. Подробности инцидента рассказали в МВД.
Вооруженная «гранатой» женщина ворвалась в офис финансовой организации и потребовала деньги, угрожая взорвать помещение. Сотрудница отдала 24 тысячи рублей. В тот же день подобный случай произошёл в другой финансовой организации. Там вооруженной женщине удалось похитить 100 тысяч рублей.
Вскоре злоумышленницу задержали. Ею оказалась 39-летняя жительница Благоварского района. Выяснилось, что она сама стала жертвой мошенников. Они обманом заставили женщину забрать у матери 300 тысяч рублей. Через несколько дней ей позвонил «сотрудник ФСБ» и приказал купить страйкбольные гранаты, поселиться в отеле Уфы и ждать указаний. На следующий день ей велели идти в банки и, угрожая «взрывом», забирать деньги.
Фото: МВД по РБ.