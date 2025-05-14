В Уфе к 80-летию Победы прошло состязание по фехтованию

Юные фехтовальщики из Башкортостана приняли участие в состязаниях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Спортсмены выступили на первенстве республики среди детей до 12 лет. Этот турнир впервые прошел в новом Центре фехтования в Уфе.

Помимо соревновательной программы, зрителям представили культурную: перед началом поединков гости мероприятия исполнили военные песни, а во время парада участников были подведены итоги конкурса детских рисунков.