В Уфе к 80-летию Победы прошло состязание по фехтованию

Юные фехтовальщики из Башкортостана приняли участие в состязаниях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Спортсмены выступили на первенстве республики среди детей до 12 лет. Этот турнир впервые прошел в новом Центре фехтования в Уфе.
Помимо соревновательной программы, зрителям представили культурную: перед началом поединков гости мероприятия исполнили военные песни, а во время парада участников были подведены итоги конкурса детских рисунков.
Помимо спортсменов из Башкортостана, участие в соревнованиях принимали фехтовальщики из соседних регионов. Тем не менее, среди шпажистов весь пьедестал заняли представители нашей республики. У рапиристов в число лучших в личном зачете также вошли девочки из Оренбургской и Самарской областей.