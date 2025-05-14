В Уфе определили лучших юных тхэквондистов

В городском фестивале цветных поясов приняли участие спортсмены от 6 до 9 лет. Юноши постарше определяли победителей на Республиканских соревнованиях по тхэквондо (ГТФ). Также прошёл XXXIII Кубок Башкортостана среди женщин. Возраст участников — от 6 до 50 лет. Традиционно весенние первенства посвящены Дню пограничной службы ФСБ России.

Спортсмены соревновались как в личном, так и в командном зачёте. Они показывали своё мастерство в дисциплинах: поединок, стоп-балл, хьёнг, измерение силы удара, командные спарринги и формальные комплексы. Все три мероприятия стали отборочными на Кубок России, который пройдёт в Грозном в ноябре.