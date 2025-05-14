Уфа примет 4000 спортсменов на Евразийских играх боевых искусств

Сегодня в Уфе прошло рабочее совещание организаторов и представителей спортивных федераций перед предстоящими седьмыми Евразийскими играми боевых искусств. Соревнования продлятся три дня. За это время на площадках, татами, в ринге и в октагоне выступят представители десятков видов единоборств.