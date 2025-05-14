Уфа примет 4000 спортсменов на Евразийских играх боевых искусств

Сегодня в Уфе прошло рабочее совещание организаторов и представителей спортивных федераций перед предстоящими седьмыми Евразийскими играми боевых искусств. Соревнования продлятся три дня. За это время на площадках, татами, в ринге и в октагоне выступят представители десятков видов единоборств.
Всего в играх примут участие 4000 спортсменов со всей страны. Также в программе соревнований гала-финалы, гран-при международной всестилевой бойцовской лиги, семинары, мастер-классы, встречи с ветеранами боевых действий и многое другое. Евразийские игры пройдут уже на этой неделе. Уфа, Евразийские игры, Боевые искусства, Соревнования, Единоборства, Спортсмены, Всестилевая бойцовская лига, Гала-финалы, Гран-при, Семинары, Мастер-классы, Ветераны боевых действий.