Спортсмены из Башкирии завоевали медали на первенстве России по панкратиону

30 медалей разного достоинства завоевали башкирские борцы на первенстве России по панкратиону. Соревнования прошли в Новосибирске. Участие там приняли около 1000 спортсменов из 60 регионов страны. Сейчас атлеты уже вернулись в Уфу, и наша съёмочная группа встретилась с победителями и призёрами юниорского первенства России.

Сильнейшие соперники и эмоционально непростые встречи не помешали Мухаммаджону Давлятову подняться на первую ступень пьедестала. Одержать победу на столь значимом турнире башкирскому спортсмену не удавалось на протяжении 3-х лет. В Новосибирске Мухаммаджон провёл 4 боя. В финале он встретился с представителем Чеченской Республики и победил со счётом 5:2.

Из-за того, что мы очень много тренировались, я почти каждый день был на тренировках, дома появлялся чисто ночевать и всё. Сейчас, если будет чемпионат мира, то я буду готовиться к чемпионату мира, думаю забрать чемпионат мира. Мухаммаджон Давлятов, победитель первенства России по панкратиону

Честь нашей Республики защищали 63 спортсмена, из них 30 стали призёрами соревнований. На счету башкирских борцов 5 золотых, 12 серебряных и 13 бронзовых наград. По итогам турнира наша Республика заняла второе общекомандное место, уступив только сборной Кемеровской области. Их разделили всего 8 очков. Предыдущие два года ребята из Башкортостана уверенно занимали первую строчку в таблице на Российском турнире.

В этом году также и ПФО мы выиграли, поехали в Марий Эл, около 200 спортсменов, и заняли там уверенно первое общекомандное место, но на России вот не получилось. Надеюсь, сделаем выводы, проведем дополнительные сборы, выездные соревнования и на следующий год покажем, что мы одна из сильнейших команд в России. Радмир Хайруллин, вице-президент Федерации спортивной борьбы Республики Башкортостан

В 2023-м и 24-м годах Денис Ишмуратов становился победителем юниорского первенства. Но в этом году дотянуться до победы не удалось. На его счету серебряная награда. Он провёл 4 встречи и в финальном бою по баллам уступил борцу из Тюменской области.

Достаточно хорошие были соперники, ну чуть-чуть переживал, конечно, такой уровень большой. С эмоциями справился, дрался. Всё, можно сказать, получилось. Денис Ишмуратов, серебряный призёр первенства России по панкратиону