Радий Хабиров посетил предприятия Белебея

В Башкортостане будут выпускать сыр с белой плесенью. Участие в запуске нового цеха на Белебеевском молочном комбинате принял глава республики Радий Хабиров. Оборудование, работающее на предприятии по изготовлению мягких сыров, является уникальным даже в пределах страны.

Момент долгожданный — открытие нового цеха мягких сыров. Работа начиналась еще пять лет назад. Позже из-за санкций запуск откладывался по срокам. Слаженная совместная работа привела к тому, что на прилавках магазинов появятся сыры для самых искушенных гурманов.

Здесь в больших масштабах начнут выпускать мягкие сыры. Для запуска нового производства предприятие привлекло иностранные инвестиции. Благодаря этому комбинат внедрил передовые зарубежные технологии. Всё это позволяет производить уникальные продукты для нашей республики и страны в целом. Это большое достижение. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Планируемый объем выпуска мягких сыров — до 3 тысяч тонн готовой продукции. Производство, развернутое на Белебеевском молочном комбинате, уникальное даже в пределах страны. Оборудование здесь полностью автоматизировано, а для продуктов это полезно: чем меньше внешнего воздействия, тем выше качество.

Сыр с белой плесенью называют еще живым за счет цветущей корки. По типу его можно сравнить с камамбером. Новая продукция разъедется по всей стране, высокий спрос на нее уже есть давно. Ассортимент на заводе планируют увеличивать и в дальнейшем.

Также во время рабочей поездки в Белебей Радий Хабиров посетил предприятие по выпуску оборудования для нефтегазовой и горнодобывающей промышленности. 7 лет назад оно стало первым резидентом территории опережающего развития «Белебей».

Предприятие сейчас ставит перед собой задачи цифровизировать и автоматизировать производство. Глава Башкортостана обсудил с руководством компании планы дальнейшего расширения производства. Рассказать же о новых проектах можно на «Промчасе» или «Инвестчасе», которые проводит руководитель региона.

Главное, что предприятие заняло нишу поставок для крупнейших нефтегазовых компаний. Здесь производят очень сложные изделия. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан