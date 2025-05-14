Радий Хабиров посетил предприятия Белебея

В Башкортостане будут выпускать сыр с белой плесенью. Участие в запуске нового цеха на Белебеевском молочном комбинате принял глава республики Радий Хабиров. Оборудование, работающее на предприятии по изготовлению мягких сыров, является уникальным даже в пределах страны.
Момент долгожданный — открытие нового цеха мягких сыров. Работа начиналась еще пять лет назад. Позже из-за санкций запуск откладывался по срокам. Слаженная совместная работа привела к тому, что на прилавках магазинов появятся сыры для самых искушенных гурманов.
Планируемый объем выпуска мягких сыров — до 3 тысяч тонн готовой продукции. Производство, развернутое на Белебеевском молочном комбинате, уникальное даже в пределах страны. Оборудование здесь полностью автоматизировано, а для продуктов это полезно: чем меньше внешнего воздействия, тем выше качество.
Сыр с белой плесенью называют еще живым за счет цветущей корки. По типу его можно сравнить с камамбером. Новая продукция разъедется по всей стране, высокий спрос на нее уже есть давно. Ассортимент на заводе планируют увеличивать и в дальнейшем.
Также во время рабочей поездки в Белебей Радий Хабиров посетил предприятие по выпуску оборудования для нефтегазовой и горнодобывающей промышленности. 7 лет назад оно стало первым резидентом территории опережающего развития «Белебей».
Предприятие сейчас ставит перед собой задачи цифровизировать и автоматизировать производство. Глава Башкортостана обсудил с руководством компании планы дальнейшего расширения производства. Рассказать же о новых проектах можно на «Промчасе» или «Инвестчасе», которые проводит руководитель региона.
В Белебее Радий Хабиров также заглянул в гости к ветерану Великой Отечественной войны. Габдрауфу Гарееву в апреле исполнилось 99 лет. Но возраст на его активность и бодрость духа никак не повлиял. Глава республики пообщался с ветераном, поздравил с 80-летием Победы. В подарок Габдрауфу Саляховичу Радий Хабиров привез именные часы Главы Башкортостана, которые ему и вручили. Ветеранов в республике становится с каждым годом меньше, и они нуждаются в особом внимании и заботе.