Радий Хабиров встретился с семьями погибших участников СВО в Белебее

Также в Белебее традиционно Радий Хабиров встретился с семьями погибших участников специальной военной операции. Руководитель региона выразил соболезнования родителям и супругам военнослужащих. За мужество и героизм при выполнении боевых задач бойцы посмертно удостоены орденов генерала Шаймуратова.

Глава Башкортостана отметил, что родные солдат могут обращаться по любым вопросам в местную администрацию, им всегда помогут. В республике действует широкий комплекс мер поддержки семей участников СВО.

Ребята отдали свои жизни за Родину, до конца выполнили свой долг. Они все для нас – герои. И наша общая задача – беречь память о них, проявлять постоянную заботу, окружить вниманием их родителей и детей.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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