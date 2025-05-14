Радий Хабиров встретился с семьями погибших участников СВО в Белебее

Ребята отдали свои жизни за Родину, до конца выполнили свой долг. Они все для нас – герои. И наша общая задача – беречь память о них, проявлять постоянную заботу, окружить вниманием их родителей и детей.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан