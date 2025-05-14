Радий Хабиров встретился с семьями погибших участников СВО в Белебее

Также в Белебее традиционно Радий Хабиров встретился с семьями погибших участников специальной военной операции. Руководитель региона выразил соболезнования родителям и супругам военнослужащих. За мужество и героизм при выполнении боевых задач бойцы посмертно удостоены орденов генерала Шаймуратова.
Глава Башкортостана отметил, что родные солдат могут обращаться по любым вопросам в местную администрацию, им всегда помогут. В республике действует широкий комплекс мер поддержки семей участников СВО.