В Уфе проходят международные соревнования по пожарно-спасательному спорту

Уфа принимает международные соревнования по пожарно-спасательному спорту. Судьи выявляют сильнейших спортсменов из России, Беларуси, Узбекистана и Казахстана. На скорость они с помощью штурмовой лестницы бежали на учебную башню. Причем не только мужчины, но и женщины. В церемонии открытия участвовал Глава Башкортостана Радий Хабиров, заместитель министра России по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Вячеслав Бутко.

Несмотря на дождь и образовавшиеся из-за него мокрые дорожки, спортсмены буквально не бегут, а пролетают в оконные проёмы сооружения с помощью лестниц. За семь секунд на втором этаже здания оказалась участница команды из Беларуси Ирина Ванюк.

Как и три года назад, Уфа вновь принимает международные соревнования по пожарно-спасательному спорту. В турнире выявляют сильнейших атлетов из России, Беларуси, Узбекистана и Казахстана. Их приветствовал лично Глава Башкортостана.

Уверен, что сегодня в честной борьбе лучшие из лучших покажут своё мастерство, выдержку и волю к победе. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Спортивная дисциплина играет важную роль при подготовке пожарных. Если женщинам по правилам необходимо забраться на второй этаж, то мужчинам даётся уже задача посложнее. Оперативно подняться на четвертый этаж башни. Победителем среди мужчин стал также представитель команды из Беларуси.

Во время турнира позаботились и о мерах безопасности для атлетов. Учебную башню оборудовали не только предохранительной подушкой из опилок, но и страховочной сеткой, которая предотвращает падение спортсменов с высоты четвёртого этажа, а это примерно 15 метров.