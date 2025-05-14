В Белорецке открылся новый пункт «Молочной кухни»

В Белорецке открыли новый раздаточный пункт «Молочной кухни». Он находится на городском рынке «Аструм». Производство «Молочной кухни» в Белорецке стартовало еще в 2019 году. Сейчас оно перерабатывает около четырех тонн молока в неделю, обеспечивая продукцией не только свой район, но и соседние — Учалинский, Бурзянский и Абзелиловский, и близлежащие города.

В настоящее время там работают 6 пунктов, включая два стационарных в городе и выездную выдачу в четырех селах. Только с начала года получили бесплатное питание 922 жителя из льготных категорий, среди которых 31 член семей участников СВО. В Башкортостане в данный момент работают 7 производств и 132 раздаточных пункта, где выдают и продают детскую «молочку».