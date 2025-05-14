Хоккеистов «Салавата Юлаева» наградили бронзовыми медалями КХЛ

Сегодня бронзовых призеров чемпионата КХЛ — хоккеистов «Салавата Юлаева» наградили заслуженными медалями. Мероприятие прошло в торжественной обстановке. Глава республики Радий Хабиров вместе с вице-президентом лиги Андреем Точицким поздравили уфимский клуб с выдающимся результатом и приняли участие в церемонии награждения. «Юлаевцы» впервые за шесть лет дошли до полуфинала чемпионата.

В этом году «Салават Юлаев» показал рекорд посещаемости — наши жители любят команду, любят красивый хоккей. И уже привыкли к яркой, блестящей игре. Всей республикой мы будем болеть за наш клуб в новом сезоне. Желаю новых ярких побед!

Организаторы мероприятия подготовили видеонарезку ярких голов игроков «Салавата» и эффектных спасений ворот в исполнении уфимских голкиперов в регулярном чемпионате и в плей-офф. В играх навылет уфимцы в семи матчах обыграли сначала новосибирскую «Сибирь», затем московский «Спартак». Сейчас, когда эмоции после матчей с «Локомотивом» улеглись и игроки и тренеры немного отдохнули, они делятся эмоциями от незабываемого сезона. Для большинства хоккеистов и наставников команды это первые медали в КХЛ в карьере.