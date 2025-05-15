Жительница Башкирии пыталась задушить новорожденную дочку подушкой

С октября 2024 по январь 2025 года женщина не проявляла заботу по отношению к новорождённой дочери. Горе-мать вела аморальный образ жизни, злоупотребляла алкоголем, устраивала скандалы, угрожала выбросить ребёнка в окно. В январе женщина накрыла лицо малышки подушкой. К счастью, ребёнка спасла бабушка, которая вовремя вернулась домой. Малышка уже находилась в бессознательном состоянии, однако её жизнь удалось сохранить.