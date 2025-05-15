Радий Хабиров и Вячеслав Бутко посетили выставку техники МЧС в Уфе

Беспилотники, пункты управления, вездеходы и десятки единиц пожарной техники. Именно их показали гостям и участникам международных соревнований по пожарно-спасательному спорту в Уфе.

Главе Башкортостана и заместителю министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям России Вячеславу Бутко показали то, с чем сейчас работают спасатели МЧС России при наводнениях, лесных пожарах и что применяют при поиске потерявшихся людей. Им продемонстрировали мобильные химические лаборатории по контролю состояния воздуха и воды. Комплексы способны анализировать обстановку круглосуточно.