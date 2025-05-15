Госпиталь ветеранов войн в Уфе признан лучшим в России по организации реабилитации

Республиканский госпиталь ветеранов войн признали лучшим в России по организации медицинской реабилитации. При подведении итогов конкурса учитывали множество критериев – от оснащения оборудованием до отзывов пациентов. Награду башкирским медикам вручил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

Глава республики Радий Хабиров назвал победу значимой, поскольку в госпитале традиционно проходят лечение не только пожилые жители Башкортостана, но и участники СВО. Там они могут получить высокотехнологичную, комплексную медицинскую, а также психологическую реабилитацию.