Жители Уфы отправили гумконвой с техникой для бойцов

Районы Уфы активно участвуют в сборе гумконвоя. Сотрудники администрации Калининского района по заявке бойцов отправили на фронт два мотоцикла, четыре квадрокоптера, генератор, смазочные материалы для автомобилей и запчасти. Также в составе строительные материалы, маскировочные сети, хозтовары, средства гигиены, медикаменты и другое имущество.