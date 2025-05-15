В Уфе женщина упала в овраг и сломала ногу

Спасатели Уфы пришли на помощь женщине, которая упала в овраг. Подробности случившегося рассказали в Управлении гражданской защиты.
К специалистам обратилась сестра пострадавшей. Она рассказала, что её родственница заблудилась в лесу в районе Бульвара Славы и упала в овраг. Женщина уронила свой телефон, но успела рассказать о случившемся.
Спасатели разделились на две группы и отправились на поиски. Оказалось, женщина повредила ногу и не смогла самостоятельно выбраться из оврага. Специалисты наложили на ногу шину и при помощи альпинистского снаряжения подняли наверх, где их уже поджидала бригада скорой помощи.
Фото: УГЗ г. Уфы.