В Уфе объявили победителей конкурса «Трезвое село»

Сегодня в Уфе объявили 12 победителей республиканского конкурса «Трезвое село». Самую крупную денежную награду получила команда из села Белянка Белокатайского района в размере 6 миллионов рублей. Они намерены направить деньги на благоустройство населенного пункта и хотят сделать его более привлекательным.

За шесть лет в региональном конкурсе приняли участие более 3 тысяч человек. По инициативе Главы Башкортостана призовой фонд увеличился до 48 миллионов рублей. Организаторы отмечают: главная цель масштабного события заключается в том, чтобы побуждать сельчан к добрым делам, вовлекать их в общественную деятельность, пропагандировать здоровый образ жизни.