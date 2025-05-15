Известно, когда завершится реконструкция парка им. Ленина в Уфе

Реконструкция парка имени Ленина в Уфе продлится до осени следующего года. На время строительства он будет закрыт. Парк имени Ленина – один из старейших в республике: он был создан в 60-е годы XIX века.
На обновление одного из любимых местными жителями пространств направят почти 1 миллиард рублей. Расходы покроют республиканский и федеральный бюджеты и спонсор. В рамках реконструкции в парке обустроят беговые дорожки, установят фонари, видеокамеры.
Исторический облик площади не изменится, будет проведена современная реконструкция, территорию наполнят площадками отдыха. За ходом работ будет следить экспертная комиссия.