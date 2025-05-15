В Башкирии полицейский сделал предложение руки и сердца прямо во время построения

В МВД Башкирии рассказали о милом событии, которое произошло в Стерлитамаке.
Прямо во время построения лейтенант полиции Александр М. сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной — старшему сержанту Лие А. Руководство пригласило выйти служащих якобы для отработки боевых приёмов. Когда Лия обернулась, перед ней на одном колене с кольцом в руках стоял Александр. Девушка сказала возлюбленному заветное «да».
Александр и Лия познакомились на службе в 2020 году. Сначала их связывала дружба, но со временем простые симпатии переросли в серьёзные чувства.
Фото: МВД по РБ.