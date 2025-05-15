Глава Башкирии рассказал о поддержке малого бизнеса в госзакупках

Глава Башкирии рассказал о поддержке малого бизнеса в сфере государственных закупок.

Фото №1 - Глава Башкирии рассказал о поддержке малого бизнеса в госзакупках

В последние годы в республике много энергии и усилий направлено на повышение эффективности и прозрачности закупочных процедур. Доработана нормативно-правовая база, серьезное внимание уделяется цифровизации. Всё это в совокупности дает хороший результат. Так, в рейтинге ФАС по итогам прошлого года Башкирия заняла шестое место.

Сегодня, 15 мая, в Уфе уже в четвертый раз собрались специалисты в сфере закупок со всей республики, это свыше 600 человек.

Обсудили с ними ключевые моменты в их работе. В частности, взаимодействие с малым бизнесом, на долю которого приходится более 70% закупок по всему региону. Такая поддержка местных производителей — наша принципиальная позиция. Всего в сфере госзакупок у нас работают 5,2 тысячи человек — их подготовке, обучению, координации их работы мы придаем важнейшее значение.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан 

Фото: Радий Хабиров. 

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