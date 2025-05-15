Глава Башкирии рассказал о поддержке малого бизнеса в госзакупках

Глава Башкирии рассказал о поддержке малого бизнеса в сфере государственных закупок.
В последние годы в республике много энергии и усилий направлено на повышение эффективности и прозрачности закупочных процедур. Доработана нормативно-правовая база, серьезное внимание уделяется цифровизации. Всё это в совокупности дает хороший результат. Так, в рейтинге ФАС по итогам прошлого года Башкирия заняла шестое место.
Сегодня, 15 мая, в Уфе уже в четвертый раз собрались специалисты в сфере закупок со всей республики, это свыше 600 человек.
Фото: Радий Хабиров.