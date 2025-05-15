В Башкирии подвели итоги проекта «Мастерская журналистики»

В республике подвели итоги проекта «Мастерская журналистики», направленного на повышение квалификации журналистов районных СМИ. В течение года эксперты выезжали в муниципалитеты, проводили обучающие семинары и помогали редакциям совершенствовать издания.

С журналистами работали контент-эксперты, медиатренеры и профессионалы в области фотографии. Присоединились к проекту и федеральные спикеры: секретарь Союза журналистов России Владимир Касютин и специалист по газетному дизайну Сергей Мешавкин. Они провели онлайн-разборы изданий и дали рекомендации.