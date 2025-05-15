В Гафурийском районе может появиться музей под открытым небом

В Гафурийском районе в будущем может появиться музей под открытым небом. Этому способствуют не только природные памятники, которые можно показать на всероссийском уровне, но и исторические промышленные объекты, сохранившиеся с прошлых веков. Сейчас краеведы разрабатывают специальные маршруты, составляется план проекта.

В это же время Музей истории и краеведения Красноусольского дома культуры пополнился различными экспонатами. С недавних пор работники учреждений стали обладателями гранта главы республики. На вырученные средства они издали книгу по истории Гафурийского района.

Инициативная группа, которая работает в направлении увековечения истории нашего региона, всегда на связи. Мы проводим и разные встречи. На месте бывшего завода в будущем будет создан музейный комплекс, который можно будет показать. Кроме исторических объектов, у нас есть памятники природы, которые охватывают широкий круг дисциплин, включая археологию, палеонтологию.

Лариса Маркисова, заведующая историко-краеведческим музеем Гафурийского района
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