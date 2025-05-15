В Гафурийском районе может появиться музей под открытым небом

Инициативная группа, которая работает в направлении увековечения истории нашего региона, всегда на связи. Мы проводим и разные встречи. На месте бывшего завода в будущем будет создан музейный комплекс, который можно будет показать. Кроме исторических объектов, у нас есть памятники природы, которые охватывают широкий круг дисциплин, включая археологию, палеонтологию.

Лариса Маркисова, заведующая историко-краеведческим музеем Гафурийского района