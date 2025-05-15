В Гафурийском районе может появиться музей под открытым небом

В Гафурийском районе в будущем может появиться музей под открытым небом. Этому способствуют не только природные памятники, которые можно показать на всероссийском уровне, но и исторические промышленные объекты, сохранившиеся с прошлых веков. Сейчас краеведы разрабатывают специальные маршруты, составляется план проекта.
В это же время Музей истории и краеведения Красноусольского дома культуры пополнился различными экспонатами. С недавних пор работники учреждений стали обладателями гранта главы республики. На вырученные средства они издали книгу по истории Гафурийского района.