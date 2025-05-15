Волонтеры «Единой России» в Башкирии продолжают помогать участникам СВО

Огромную роль в этом играют волонтерские штабы им. Минигали Шаймуратова, открытые на базе всех 63 местных отделений партии. Волонтеры участвуют в формировании гумконвоев, оказывают бытовую, психологическую помощь родным и близким наших защитников. Радий Хабиров выразил благодарность Владимиру Якушеву за поддержку Башкортостана и его жителей.