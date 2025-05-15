В Уфе объявили 12 победителей конкурса «Трезвое село»

Более тысячи заявок отправили представители команд. Главная цель масштабного события заключается в том, чтобы побуждать сельчан к добрым делам, вовлекать их в общественную деятельность, пропагандировать здоровый образ жизни. По инициативе Главы Башкортостана призовой фонд увеличили до 48 млн рублей.

Представители команды из Белокатайского района до сих пор не верят в то, что они стали главными призёрами конкурса «Трезвое село». Жители села Белянка шли к победе два года. Населённый пункт расположен в живописной части северо-востока региона на границе со Свердловской и Челябинской областями. Там активно развивается туризм, сохранилось искусство тамбурной вышивки и проводится фестиваль «Башкиры берегов Уфы».

Зрители из числа жителей Абзелиловского района бурно аплодировали своим землякам из деревни Казмашево. Они заняли первое место в номинации «Большие населенные пункты», завоевали 5 млн рублей. Сельчане сформировали дружную команду, проводят спортивные турниры и помогают участникам СВО.

Поддержать казмашевцев приехали и солисты фольклорного ансамбля «Илеклекыр». Активная деятельность жителей деревни дает новый импульс развитию территории. «Трезвое село» — это, прежде всего, конкурс, на котором люди делятся духовным богатством культур народов Башкортостана, живущих в дружбе и единстве не один десяток лет.

Всего же на конкурс «Трезвое село» приехали более 600 человек из разных уголков республики. Участники события представили предметы народного быта, одежду. К примеру, эти куклы одеты в национальные костюмы удмуртов, которые проживают в Башкортостане. Из тысячи конкурсантов победителями признали двенадцать сёл и деревень региона. По инициативе Главы Башкортостана призовой фонд увеличился до 48 миллионов рублей.

Чествовали и активистов. Аглям Кучумов — мастер спорта и неоднократный участник международных турниров по спортивной ходьбе. Сейчас ему 87 лет, и он до сих пор помогает своей малой родине — деревне Катаево Бакалинского района.