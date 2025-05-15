В Уфе обучили специалистов для улучшения сервисов

Упростить процессы, создать понятные, удобные и эффективные сервисы для решения вопросов населения. В Уфе завершилось четырёхдневное обучение по единой технологии проектирования решений в жизненных ситуациях. Участниками программы стали 72 человека из Башкортостана.

Это специалисты социальной сферы, образования, культуры, здравоохранения, спорта, ЖКХ, а также общественники и люди с активной гражданской позицией. С 2024 года обучение проходит в два этапа: это четырехдневный очный интенсив и 15-недельный акселератор для внедрения решений.

В течение последующих 15 недель участники определят жизненную ситуацию для своей команды и разработают конкретные решения, чтобы повысить качество жизни населения и улучшить их взаимодействие с госучреждениями.