В Уфе обучили специалистов для улучшения сервисов

Упростить процессы, создать понятные, удобные и эффективные сервисы для решения вопросов населения. В Уфе завершилось четырёхдневное обучение по единой технологии проектирования решений в жизненных ситуациях. Участниками программы стали 72 человека из Башкортостана.
Это специалисты социальной сферы, образования, культуры, здравоохранения, спорта, ЖКХ, а также общественники и люди с активной гражданской позицией. С 2024 года обучение проходит в два этапа: это четырехдневный очный интенсив и 15-недельный акселератор для внедрения решений.
В течение последующих 15 недель участники определят жизненную ситуацию для своей команды и разработают конкретные решения, чтобы повысить качество жизни населения и улучшить их взаимодействие с госучреждениями.
На сегодняшний день программу прошли команды из 48 регионов страны. Единая технология разработана Агентством стратегических инициатив совместно с госкорпорацией «Росатом». Сегодня участники курса получили сертификаты о прохождении обучения.