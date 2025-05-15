В Башкирии ремонт моста через реку Таналык продлится до октября

В Хайбуллинском районе продолжается капитальный ремонт моста через реку Таналык. Объект находится на автодороге Акъяр-Новочеркасск, на границе с Оренбургской областью. К реконструкции переправы длиной 147 метров подрядная организация приступила в июне прошлого года.

Сейчас идет монтаж мостовых балок длиной 18 метров и весом 20 тонн. Новозирганский мост после капитального ремонта будет без весового ограничения. Изначально ремонт моста был запланирован на 2023 год. Но когда подрядчик приступил к вскрытию верхнего слоя, обнаружились серьезные дефекты.

Власти приняли решение о капитальной реконструкции. Общая стоимость работ составила порядка 270 млн рублей. Ремонт Новозирганского моста завершится в октябре.