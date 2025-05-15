В Башкирии молодожёнам вручили сертификаты на проверку репродуктивного здоровья

Акцию приурочили к Неделе семьи, которая уже седьмой год проходит в республике. До 17 мая пары, заключившие брак, получат сертификаты на диспансеризацию. Это поможет супругам в планировании будущих детей. Первые такие сертификаты вручили молодоженам сегодня, в Международный день семьи. Узами брака себя скрепили 54 пары.

Он с заботой усаживает будущую супругу, помогая ей со шлейфом платья. Мелочь, говорящая о многом. Предложение Тимур сделал спустя полгода после знакомства. Но с момента утвердительного ответа невесты до обмена кольцами прошло ещё три года. Говорят, выжидали подходящий момент.

Друзья радуются, родители плачут, но, конечно же, тоже от счастья. А Ленара Иванова сегодня практически в роли видеографа. Министр семьи, труда и соцзащиты населения вместе с замминистром здравоохранения тоже в числе приглашенных гостей.

Но не родственные узы привели их в зал бракосочетания, а особая миссия. С 15 по 17 мая всем молодоженам будут вручены сертификаты на проверку репродуктивного здоровья. А супруги Абдрафиковы уже об этом задумываются. И планы у них большие.

Для супругов Фараховых это уже не первый поход в ЗАГС, но за полвека процедура могла и забыться. Они как раз пример для новоиспеченных молодоженов. Двери зала бракосочетания для них открылись в дань уважения, чтобы поздравить с 50-летием совместной жизни. Но Тагир Гималиевич как сейчас помнит эту встречу молодого следователя с симпатичной девушкой-врачом. Он покорил своей открытостью. Почувствовала, что надёжный человек, признается Луиза Ахметовна.