Ансамбль имени Гаскарова побывал с гастролями в Запорожской области

В Бердянске и Мелитополе коллектив представил концертную программу «Танцы народов мира». В репертуаре были калмыцкий, корякский, хорезмский, белорусский и другие композиции. Со сцены ожили и легендарные постановки башкирской хореографии: «Семь девушек», «Гульназира», «Зарифа», «Проказницы».

Сотрудники запорожского Минкульта поблагодарили коллектив за выступление на высоком профессиональном уровне. «Гаскаровцы», в свою очередь, выразили признательность за теплый прием и напомнили, что в 2023 году коллектив в числе первых посетил Бердянск и Мелитополь.