В Уфе стартовал Кубок Башкортостана по плаванию

Соревнования посвящены памяти заслуженного работника физической культуры республики Ханифа Шафикова. В Центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой собрались пловцы из разных муниципалитетов региона. Они будут бороться не только за медали и личные рекорды, но и за возможность представить Башкортостан в финале Кубка России.

Соревнования продлятся три дня. К участию допущены спортсмены 2011 года рождения и старше. Они должны будут показать свои силы на дистанциях от 50 до 1500 метров в таких стилях, как кроль, брасс, баттерфляй, плавание на спине и эстафета.