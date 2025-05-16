В Гафурийском районе клуб «Крутим землю» отметил пятилетие

Пять лет – только начало! В Гафурийском районе юбилей отметил клуб активного отдыха и здорового образа жизни «Крутим землю». Его члены – местные жители, которые хотят заниматься спортом и путешествовать.
В числе участников есть и пенсионеры. Одно из их излюбленных занятий – скандинавская ходьба. Именно это увлечение и вдохновило основателя движения – заведующую историко-краеведческим музеем – на название сообщества.
Участники клуба также активно путешествуют, причем не только по республике. Что касается скандинавской ходьбы, то этот вид дисциплины активизирует мышцы как ног, так и верхней части тела. Занятия помогают сжигать до 46% больше калорий, чем обычная ходьба. По словам специалистов, улучшается работа сердца и лёгких.