В Гафурийском районе клуб «Крутим землю» отметил пятилетие

Пять лет – только начало! В Гафурийском районе юбилей отметил клуб активного отдыха и здорового образа жизни «Крутим землю». Его члены – местные жители, которые хотят заниматься спортом и путешествовать.

В числе участников есть и пенсионеры. Одно из их излюбленных занятий – скандинавская ходьба. Именно это увлечение и вдохновило основателя движения – заведующую историко-краеведческим музеем – на название сообщества.