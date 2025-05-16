В Буздякском районе открылась выставка картин Вакиля Шайхетдинова

Тройной юбилей. В Буздякском районе в честь 95-летия, а также 115-летия села Буздяк и 25-летия краеведческого музея организовали выставку картин. Автор – заслуженный художник Башкортостана Вакиль Шайхетдинов.

В его творчестве мастерски отображены красоты природы родного края. После паломничества в Мекку он также написал серию картин, посвященных трем основным религиям мира. В результате было создано около 100 работ.