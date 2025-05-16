В Уфе детскую площадку атаковали клещи

В Уфе детскую площадку облюбовали клещи. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.
Уфимцы поделились пугающими кадрами, на которых хорошо видно, как неустановленные насекомые ползают по деревянному коробу песочницы.
Однако в Роспотребнадзоре попросили не паниковать заранее. Видео имеет слишком низкое качество, поэтому невозможно точно сказать, что насекомые на детской площадке действительно клещи. Отдельно специалисты отметили, что клещи обитают на траве и кустарниках.
Сотрудники ведомства намерены проверить информацию и сообщить о результатах энтомологического обследования.
Фото: соцсети.