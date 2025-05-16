В Башкирии белая трясогуска свила гнездо рядом с людьми

Представители природного заповедника «Шульган-Таш» вновь поделились милой историей из жизни животных.

Фото №1 - В Башкирии белая трясогуска свила гнездо рядом с людьми

В начале мая сотрудники заповедника нашли в одном из строений усадьбы маленькое гнездо. Птичий домик был сделан из травы и заботливо утеплён паклей. А каждый день в гнезде появлялось по одному яйцу.

Определить, кому принадлежит птичий домик, удалось с помощью опознания яиц, так как мама-птица перед людьми так и не появилась. Выяснилось, что зеленоватые яйца с серыми и буроватыми крапинами принадлежат трясогузке белой.

Как пояснили в пресс-службе заповедника, эта суетливая птичка чуть больше воробья, в размахе крыльев достигает 25 см. Она много времени проводит на земле, редко садится на ветки деревьев. Прилетает в республику в конце марта – начале апреля. Гнездится обычно среди камней, в различных полостях человеческих построек, в полудуплах, под корнями, в кучах хвороста или густом кустарнике.

Фото: «Шульган-Таш».

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