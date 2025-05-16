В Уфе стартовала реконструкция парка имени Ленина

В обновленном парке установят новые скамейки, а в части, прилегающей к Башдрамтеатру, появится небольшая детская площадка. Проектом задумано, что она впишется в общую концепцию пространства: здесь не будет каруселей, шумных аттракционов, детского городка. Площадка и игровое оборудование будут выдержаны в спокойных тонах. Вокруг парка проложат прорезиненную дорожку для пробежек. Она не будет яркой и практически сольется с рельефом.