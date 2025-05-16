В Уфе стартовала реконструкция парка имени Ленина

В Уфе начались работы по реконструкции парка им. Ленина. Территорию парка уже оградили забором.
Как рассказали корреспонденты ИА «Башинформ», к парку уже съезжается специализированная техника, а строители начали складировать материалы. В нынешнем сезоне специалисты займутся заменой коммуникаций, кронированием деревьев, высадкой многолетних кустарников, обустройством дорожек. Обновление полностью обещают завершить к октябрю 2026 года.
Исторический парк не реконструировался с 1980 года. Он насыщен многочисленными объектами культурного наследия, поэтому реконструкция будет бережной, облик парка полностью сохранят, причем на качественно новом уровне. Проект разрабатывался с учетом пожеланий уфимцев, мнений историков, краеведов, деятелей культуры. Перед строителями стоит сложная, но интересная задача – сохранив исторические памятники и облик парка, сделать его привлекательным для современников.
Для этого в парке полностью заменят коммуникации, реконструируют фонтаны. На территории появится туристско-информационный центр, где жители республики и туристы смогут узнать о достопримечательностях Башкирии. Парк станет более зеленым: здесь посадят новые цветы и кустарники. При этом деревья, которые уже растут, останутся в сохранности. Кстати, многие из них посажены известными людьми: писателями, космонавтами, а некоторые помнят события истории ХХ века.
В обновленном парке установят новые скамейки, а в части, прилегающей к Башдрамтеатру, появится небольшая детская площадка. Проектом задумано, что она впишется в общую концепцию пространства: здесь не будет каруселей, шумных аттракционов, детского городка. Площадка и игровое оборудование будут выдержаны в спокойных тонах. Вокруг парка проложат прорезиненную дорожку для пробежек. Она не будет яркой и практически сольется с рельефом.
Фото: bashinform.ru