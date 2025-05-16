В Салавате загорелось предприятие по изготовлению парафина

Сегодня, 16 мая, в Салавате зафиксировали крупный пожар. Инцидент произошёл на предприятии по изготовлению парафина.

Как сообщили в прокураторе региона, на территории промышленной зоны произошёл хлопок газовоздушной смеси. Он спровоцировал последующее возгорание.

Известно о трёх пострадавших. Им оказывается экстренная помощь в медицинском учреждении. Предварительно, под завалами находится ещё один человек. Ведутся все необходимые работы по его поиску. Ликвидацией горения занимаются 43 человека и 17 единиц техники.